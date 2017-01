Calciomercato Vicenza: Il Bari chiama Galano, l'ex Galgliardini finisce all'Inter

A Vicenza aveva molto deluso, complice anche un infortunio a inizio stagione che aveva avuto ripercussioni probabilmente più psicologiche che fisiche, ma la stoffa c'era.



Ne era sicuro mister Marino, che l'aveva fortemente voluto in prestito dall'Atalanta, ma la carriera biancorossa di Roberto Gagliardini si era chiusa con le valigie pronte dopo Capodanno. Il 22enne ha avuto tempo di recuperare la tranquillità e, anche grazie alla mano esperta di Gasperini, è espoloso nella sua Bergamo fino alla convocazione in Nazionale maggiore e, nelle utime ore, essere il primo botto di mercato dell'Inter. Con buona pace dei tifosi del Lane, che hanno visto esplodere lontano dal Menti molte carriere di ex.



Chi invece potrebbe tornare è l'attaccante Giulio Ebagua, con il quale i contatti si sono intensificati, e, sempre sull'onda dei ritorni di fiamma, sarebbe arrivata una chiamata da Bari per Cristian Galano.