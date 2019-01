Calciomercato LR Vicenza, il punto di Alberto Belloni: la rivoluzione Rosso

Dopo l’amaro in bocca lasciato dalla prima uscita 2019 del Lane targato Serena, ecco la risposta di Renzo Rosso a chi gli chiedeva segnali concreti sul rafforzamento della squadra.

Come sappiamo, infatti, il Vicenza ha chiuso la trattativa per coprire due ruoli importanti nello scacchiere del girone di ritorno: quello dell’esterno sinistro (che andrà verosimilmente a coprire la zona di Solerio) e quello, importantissimo, destinato ad affiancare una punta di valore a Rachid Arma. Facciamo intanto un mini identikit dei neo biancorossi.

Simone Guerra, 35 gol nelle ultime 2 stagioni e mezza a Salò, 29 anni, può giocare in tutte le posizioni dell’attacco e si presta quindi sia a far coppia con il marocchino, sia a stargli accanto in una prima linea a due. Nato calcisticamente a Piacenza (dove per 4 anni ha assaggiato la B) , è stato il capocannoniere di serie C l’anno scorso, con 19 gol. Strappato alle voglie di Monza e Pordenone, è dunque una prima scelta, un bomber per cui i numeri parlano da soli.

Marco Martin 31 anni, scuola Treviso, viene da diversi anni al SudTirol, poi Pordenone, Cittadella e gli ultimi 2 a Salò. Anche lui ha esperienza di Cadetteria (in serie B nel Pescara di Zeman, quello di Verratti, Insigne e Immobile). Come il collega ha già avuto il mister in panchina, che l’ha fortemente voluto in terra berica come rinforzo in fascia.

Oltre al citato Solerio, la rivoluzione di organico presuppone qualche ulteriore partenza: Rover e De Falco hanno già lasciato Vicenza, mentre sono da valutare le posizione di Salvi e di Maistrello, nonché quella di Curcio, che potrebbe però non muoversi.

Resta comunque il nodo del centrocampista di regia (soprattutto dopo che Paghera si è accasato alla Ternana), posizione sulla quale Seeber sta lavorando. Si era parlato di Francesco Gelli dell’Albinoleffe, 22 anni, trequartista con predilezione per la fascia sinistra, cresciuto nel Livorno e con esperienza in un attacco a tre nel Tuttocuoio. Non ha grande confidenza col gol (solo 1 l’anno passato) ma è bravo a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. La notizia tuttavia non ha sin qui trovato conferma, così come i rumors di un avvicinamento a Fausto Rossi, ex del Lane con recenti esperienze nella Liga spagnola e nel campionato rumeno, che si sta allenando in Piemonte in attesa di ingaggio.

Più concreto, come abbiamo pubblicato sulle nostre pagine, l’interessamento ad un altro famoso ex, Federico Moretti, che ha lasciato sulla piazza un ottimo ricordo in coppia con Di Gennaro. Svincolato dopo il crack dell’Avellino, il giocatore è stato contattato da via Schio e la trattativa potrebbe anche chiudersi presto.

Tra certezze e voci di mercato, in ogni caso, si delinea un Lane che smentisce buona parte delle valutazioni tecniche precedenti o almeno quelle dell’estate 2018: i cambiamenti in fascia, a centrocampo, sulla trequarti e in attacco, infatti, suonano come una retromarcia sull’apprezzamento di tre o quattro elementi che avevano rappresentato la linea guida del mercato estivo: Solerio, De Falco, Curcio e il duo Maistrello/Razzitti. Un autodafè mica da poco. Cui però fa da contraltare l’impegno di RR a non lasciare nulla di intentato per fare una seconda parte di stagione migliore di quella già vista. L’obiettivo societario, ricordiamolo per l’ennesima volta, non è la promozione immediata, ma la costruzione di un gruppo che possa fare il salto nell’arco di 2/3 anni. Aspettiamo in tal senso la fine delle trattative per farci un’idea se il percorso è già iniziato in modo convincente.