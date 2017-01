Calciomercato Vicenza: Gucher in biancorosso, si prova per Beretta del Milan

1 / 2

Mentre si è risolta l'ispida trattativa con il Frosinone per l'arrivo in biancorosso di Robert Gucher, con il presidente Stirpe che ha finalmente firmato la rescissione del contratto con il centrocampista austriaco, il Vicenza sta lavorando per far arrivare in biancorosso la punta centrale del Milan Giacomo Beretta, in uscita dalla Virtus Entella.



Con l'arrivo di Ebagua, però, è necessario sfoltire il reparto, lasciando partire uno tra Raicevic e Cernigoi. A rilento la trattatica con il Carpi per Galano mentre è cosa fatta la partenza di Kevin Magri verso Taranto.



