Nuovo Vicenza, Giraudo posta "Mancanza"

Ha raccolto decine di "like" e "cuoricini" il post di Federico Giraudo su Facebook. Scrivendo "mancanza (con tanto di lacrimuccia) ha allegato due foto del suo campionato in biancorosso, in cui, nonostante la stagione disastrata, ha mostrato le sue qualità e si è fatto amare dalla tifoseria.

Il terzino, classe '98, è tornato al Torino, la società che ne detiene il cartellino, ma non ha mai negato la speranza di poter proseguire la sua carriera a Vicenza, come nell'ultima intervista rilasciata al nostro giornale.