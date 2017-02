Calciomercato Vicenza: girandola di nomi per l'attacco, ma si ferma Rizzo

Non si è ancora risolto il punto interrogativo sull'attacco biancorosso. Lunedì è stata una giornata interlocutoria, non essendo arrivata alcuna conferma all'accordo con Marouane Chamakh, a colloquio con la società nel fine settimana.



Come da programma, martedì sarà a disposizione di mister Bisoli, il rumeno George Tucudean, sul quale, però, gravano delle complicazioni a causa di un recente contratto. La società sta sondando anche il terreno per Innocent Emeghara, ex Siena e Livorno, e, secondo Biancorossi.net, sarebbe aperta la pista verso Henok Goitom, svedese, classe '84.



Mentre in via Schio fervono le trattative, la squadra ha ripreso gli allenamenti a Isola Vicentina.