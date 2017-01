Calciomercato Vicenza: giocatori di nuovo in campo in attesa dei rinforzi

1 / 2

continua →

Mentre i giocatori si ritrovano a Isola Vicenza per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato il 21 gennaio, la società è la lavoro per portare a Bisoli i necessari rinforzi per dare alla squadra maggiore continuità di risultati.



GLI OBIETTIVI DI MERCATO DEL VICENZA



L'arrivo più probabile sembra essere quello di Giulio Ebagua, che alla Pro Vercelli è stato protagonista di un girone di andata molto opaco e che tornerebbe in biancorosso per tornare ad essere protagonista, proprio come accadde la scorsa stagione.



Secondo Toronews, il Vicenza si starebbe interessando anche al fantasista classe '95 Mattia Aramu, che ha convinto Mihajlovic durante il pre campionato ma non ha trovato spazio in prima squadra. La società granata vorrebbe dargli la possibilità di giocare in B, dove ben figurò lo scorso campionato nel Livorno. Destinazioni possibili Vicenza e Vercelli.



In partenza potrebbe esserci Fabinho, verso il Latina, mentre, nonostante le rassicurazioni pre inizio di mercato, non si fermano le voci che vedono il Chievo interessato a D'Elia.



LE ALTRE DI B