Calciomercato Vicenza, Comi in biancorosso: ora è ufficiale

Dopo l'annuncio da parte di Vicenza Calcio e Pro Vercelli è ufficiale: Gianmario Comi è arrivato in prestito dalla società piemontese.

CURRICULUM DEL GIOCATORE

Classe '92 e figlio d'arte (il padre Antonio ha avuto una decennale carriera da centrocampista in Serie A, tra Torino e Roma) è possente fisicamente e nel gioco aereo, in possesso di uno spiccato senso della posizione che gli consente di trovare con continuità la via della rete.

Il suo contributo risulta prezioso anche nella costruzione della manovra, facendo salire la squadra e favorendo l'inserimento dei propri compagni grazie alla sua attitudine nel gioco di sponda e nella protezione del pallone.

Dopo aver svolto le giovanili tra le fila del Torino il 1º luglio 2011 passa in compartecipazione al Milan in cambio di Simone Verdi. Dopo aver segnato 25 reti nel Campionato Primavera, il 4 luglio 2012 passa in prestito alla Reggina, in Serie B.



Esordisce tra i professionisti il 12 agosto contro la Nocerina in Coppa Italia. Lascia il terreno di gioco al 63' per far posto a Bombagi. Partito inizialmente indietro nelle gerarchie, con il passare delle giornate riesce a ritagliarsi un posto da titolare mettendo a segno 11 reti in campionato, decisive nella salvezza degli amaranto. Il 28 giugno 2013 passa in prestito al Novara per sopperire alla cessione di Seferović. Disattese le aspettative riposte su di lui (una sola rete in 13 apparizioni in campionato) anche a causa di uno stile di gioco non consono alle sue caratteristiche, il 22 gennaio 2014 passa per sei mesi in prestito al Lanciano.



Il 15 luglio 2014 passa in prestito all'Avellino. Un mese dopo il Torino ne liquida la compartecipazione, cedendo definitivamente il cartellino ai Milan.

Pur non essendo una prima scelta - il tecnico Rastelli lo alternerà continuamente nel corso della stagione ai vari Soumaré, Arrighini, Pozzebon e Mokulu al fianco di Castaldo in base alle caratteristiche dell'avversario - metterà a segno 7 reti (di cui una ai play-off contro lo Spezia che consente all'Avellino di accedere alle semifinali) con gli irpini e servendo vari assist a Castaldo.



Il 24 giugno 2015 passa in prestito con diritto di riscatto al Livorno. Complice la presenza in rosa di Vantaggiato e i dissidi con il tecnico Christian Panucci, passerà la stagione ai margini. Il 15 luglio 2016 firma un triennale con il Carpi. Escluso spesso da Castori per scelta tecnica, il 5 gennaio 2017 passa in prestito alla Pro Vercelli. Il 22 agosto 2017 passa al Vicenza Calcio con la formula del prestito con diritto di riscatto. E' il suo primo anno in Lega Pro.



(Wikipedia)