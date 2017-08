Calciomercato Vicenza, giallo Romizi: nessuna conferma

E' una vera e propria telenovela estiva, da calciomercato classico, quella tra Marco Romizi e il Vicenza Calcio.



Se i soliti bene informati lo danno già in viaggio destinazione Stadio Menti per la firma, il ds Moreno Zocchi fredda tutti (e ce ne sarebbe bisogno, ma in altri sensi) che "non conferma la conclusione positiva della trattativa".