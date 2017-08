Calciomercato Vicenza: Giacomelli vicinissimo all'Avellino

Contestazioni, fischi, due gol, la fascia di capitano, il discorso ufficiale e qualche sussurro nei corridoi.



Che la stagione della "bandiera" Stefano Giacomelli non fosse iniziata sotto i migliori auspici era chiaro ma nelle ultime ore, come un potente tuono che scuote l'aria di un afoso pomeriggio, si è diffuda a macchia d'olio sul web la notizia che l'attaccante sarebbe molto vicino alla firma con l'Avellino.



Dopo il fallimento della trattativa per Morosini, infatti, gli irpini si sarebbero buttati a capofitto sul numero 10 berico, che lascerebbe Vicenza dopo 5 stagioni e 164 presenze.