Calciomercato Vicenza, via Bruno Andrade, Jack al bivio

Dovrebbe decidersi nelle prossime ore la sorte di Stefano Giacomelli, giunto al bivio tra la permanenza in biancorosso per il sesto anno consecutivo e il treno per tornare a giocare subito in B senza passare per l'inferno della Lega Pro.

Al momento la concorrenza per una maglia nel tridente di Colombo è diminuita visto che il brasiliano Bruno Andrade, che era in prova, non è stato tesserato e non giocherà nel Vicenza.

La volontà da parte di Giacomelli di rimanere ci sarebbe, sembra che il giocatore possa rientrare anche nel progetto tecnico e quindi resta da capire se la società convincerà l'attaccante a spalmare su più stagioni l'ingaggio che attualmente lo lega al Vicenza fino al 2018.