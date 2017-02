Calciomercato Vicenza gennaio 2017: tutte le operazioni ufficiali

1 / 4

L'ultimo giorno di mercato ha visto sciogliersi con due partenze i casi più chiacchierati del mese in casa biancorossa: sia Filip Raicevic sia Cristian Galano hanno fatto la valigia con destinazione Bari, il secondo decisamente più a sorpresa del primo.



Raicevic era arrivato in biancorosso dalla Lega Pro (Lucchese) nel luglio 2015 ed in una manciata di mesi, a suon di gol, si era conquistato l'appellativo di Ibraicevic. Dopo un anno il sogno di mezza estate del Napoli, poi una stagione a dir poco tribolata fino all'addio di martedì per dare il via ad una nuova avventura in serie cadetta.



Il fantasista, invece, fa ritorno alle origini: arrivato dal Bari l'ultimo giorno di mercato di due anni fa, sempre il 31 gennaio fa le valigie per tornare dai galletti. Come l'attaccante montenegrino è stato protagonista in chiaro-scuro ma il suo gol nel derby non finirà mai nel dimenticatoio.



GLI ARRIVI