Calciomercato Vicenza: Galano tra Serie B e Lega Pro

E' lontano da Vicenza il futuro prossimo di Cristian Galano, o almeno così sembra; non bisogna dimenticare che nel calciomercato non c'è mai nulla di certo prima delle firme.



Mentre è confermato l'interessamento del Parma di D'Aversa, che ha la Serie B come obiettivo stagionale, resta forte la concorrenza del Carpi cui si sarebbe aggiunto nelle ultime ore anche il Foggia. altra pretendente alla serie cadetta. Il nodo dovrà essere sciolto tra meno di 48 ore.



IL CALCIOMERCATO DEL VICENZA