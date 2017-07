Calciomercato Vicenza: Ferchichi out, problemi per Malomo e arrivi dalla Juventus

Brutte notizie dal ritiro di Asiago: Housem Ferchichi, tra l'altro uno dei migliori visti in campo contro il Treschè Conca, proprio durante l'amichevole ha riportato la frattura ad un dito del piede sinistro e non sarà a disposizione per l'esordio in Tim Cup, il 30 luglio.



Mentre la società ha ufficilizzato diverse operazioni già note, sia in entrata (Valentini, Fortunato, De Giorgio, Alimi, Milesi e Bangu) che in uscita (Esposito e Orlando, che è stato acquistato dalla Lazio), resta in stand by l'arrivo di Alessandro Malomo, che non avrebbe superato le visite mediche. Mister Colombo e il ds Zocchi, con la consulenza del medico Ragazzi, stanno decidendo sul da farsi.



Binari roventi Torino-Vicenza, con Pietro Beruatto, terzino sinistro classe '98, e l'attaccante Eric Lanini, '94 dalla Juventus e Federico Giraudo, '98, anche lui terzino sinistro, dal Torino. In arrivo anche il difensore Luca Crescenzi, in presito dal Lugano mentre per la mediana si batte la pista Amidu Salifu, svincolato ex Mantova.