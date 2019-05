Federico Moretti: la scheda di Alberto Belloni

Rescisso il contratto con l’Avellino dopo il fallimento, Federico Moretti è stato tesserato dall’Albissola 2010 (serie C girone A) nel febbraio 2018 dopo essere stato bocciato dal Livorno. Nella formazione ligure ha disputato 11 partite, segnando un gol e contribuendo alla salvezza finale degli uomini di Bellucci.

Come a Vicenza sappiamo bene (per lui due ottime stagioni in biancorosso, con 21 presenze nel 2015/2016 ma soprattutto con 34 presenze condite da 6 centri nel 2014/2015 agli ordini di mister Marino) , si tratta di una mezzala, preferibilmente destra, dotata di un eccellente tiro dalla distanza.

In chiave Vicenza, potrebbe sposarsi bene con Cinelli ( i due hanno giocato assieme in entrambi i campionati citati), il quale, per parte su,a preferisce una posizione più centrale. Moretti, trentenne, è un elemento che ha praticamente sviluppato tutta la sua carriera in serie B (oltre ai berici e agli irpini ha indossato le maglie di Catania, Ascoli, Grosseto, Modena, Spezia, Padova e Latina).