Calciomercato Vicenza, emergenza attacco: la risposta di Chamakh

E' davvero allarme rosso per l'attacco vicentino. Dopo lo stop di Ebagua per una fastidiosa pubalgia, anche Cernigoi non sarà a disposizione almeno per le prossime tre partite. Dopo l'infortunio durante Vicenza-Ascoli, gli è stato dignosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro.



Tramontata l'ipotesi Rolando Bianchi, comunque sempre smentita dal presidente Pastorelli, che ha scelto la Pro Vercelli, secondo Biancorossi.net sarebbe improponibile anche il romeno George Tucudean, a causa di garbugli contrattuali. E' attesa nelle prossime ore, invece, la decisione di Marouane Chamakh, francesce naturalizzato marocchino, classe '84, ex Cardiff City.