Calciomercato, Vicenza e Juventus: Toure e Beruatto in, Anzolin out

Lavori in corso tra Juventus e Vicenza, tre giovani coinvolti.



Secondo Gianluca Di Marzio, verso il trasferimento in biancorosso il terzino classe '98 Pietro Beruatto e il centrocampista classe '98 Omar Toure, attualmente in tournée con i bianconeri.



Farà invece il percorso inverso il giovane Matteo Anzolin, classe 2000, al quale manca solo l'ufficialità per il passaggio alla Primavera di Dal Canto.