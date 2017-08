Calciomercato Vicenza: è Freudiani del Parma il secondo obiettivo?

Potrebbe essere Marco Freudiani il secondo acquisto cui ha fatto cenno Moreno Zocchi nell’intervista esclusiva pubblicata qui su Vicenzatoday. Si tratta di un attaccante ventitreenne di fascia sinistra (ma che può agire anche a destra) di proprietà del Parma.



Ha fatto tutta la trafila delle giovanili alla Roma, giocando poi quasi sempre in Lega Pro (Aquila, Pisa e negli ultimi tre anni ad Ancona). Nonostante la situazione disastrata della società adriatica, è stato proprio con la maglia dell’Ancona che il ragazzo ha dimostrato di aver raggiunto la sua maturità calcistica, disputando l’anno scorso 35 partite coronate da 8 segnature. Si tratta di un elemento molto tecnico, capace di saltare l’uomo in dribbling, ma dotato anche di buona visione di gioco. In queste settimane pare essere stato seguito da diverse squadre, tra cui una di B, la Pro Vercelli.



L’interessamento del Lane è l’ulteriore riprova della cura con cui Mister Colombo vuole attrezzare le fasce esterne (sia quelle basse che quelle alte), per un criterio di gioco molto elastico che sappia disturbare gli avversari quando sono in fase di costruzione di gioco e poi subito andare ad offendere con rapidità nella fase di ripartenza.