Calciomercato Vicenza, Di Molfetta già a Isola, Zocchi: "L'obbiettivo è Perez"

"Il nostro obiettivo è Perez e anche un altro giocatore". Così il ds Moreno Zocchi mette fine al dibattito sui social (e anche sulla nostra testata) sul duello tra Maritato e la punta dell'Ascoli, a proposito dell'attacco del Vicenza.



Per quanto riguarda il giovane Davide Di Molfetta, è già a Isola Vicentina e si sta allenando con mister Colombo. Questione di ore la firma per il passaggio, in prestito, dal Milan.