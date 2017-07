Calciomercato Vicenza: D'Elia al Bari, arriva Di Giorgio dal Crotone

In vista del primo impegno ufficiale, la Tim Cup il 30 luglio, il ds Moreno Zocchi porta a Vicenza Pietro De Giorgio, con il quale trattava già da diversi giorni. In queste ore il trequartista, classe '83, rescinderà con il Crotone, proprietario del cartellino e poi firmerà per i biancorossi. Altro arrivo a cui manca solo l'ufficialità è quello dalla Fiorentina del centrocampista Luzayadio Bangu, congolese, classe '97.



Non andrà in porto la trattativa con la Juventus per Omar Toure, che dovrebbe andare all'estero, mentre potrebbe ancora arrivare Beruatto, sul quale però c'è anche il Padova di Bisoli.



Conclusa anche la trattativa con il Bari per Salvatore D'Elia, che saluta Vicenza dopo 4 anni; il centrocampista Renny Smith, reduce dall'esperienza al Mantova ha rescisso il contratto e potrebbe approdare al Sud Tirol