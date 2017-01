Calciomercato Vicenza: "Crotone e Pescara? Raicevic vuole restare"

1 / 2

E' biancorosso il futuro di Filip Raicevic, almeno secondo le parole del suo procuratore Gabriele Savino che, ai microfoni di Calciomercato 24/7, ha dichiarato che la volontà dell'attaccante montenegrino è di concludere il campionato a Vicenza.



Savino ha confermato l'interessamento di diverse società, sia in A (Crotone e Pescara) sia in B (Bari e Carpi) ma, incalzato dalle domande, ha più volte ribadito che il suo assitito si trova bene con la società berica e ha aggiunto: "E' l’ambizione di ogni ragazzo arrivare in Serie A, quindi se ci fosse un’opportunità valuteremo assieme alla società. Fermo restando che a Vicenza Filip sta molto bene. Non è una richiesta nostra di andar via”.



Dopo il match di sabato, proseguono le trattative tra il Carpi ed il Vicenza per