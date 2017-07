Calciomercato Vicenza: chi sono i possibili rinforzi

Luca Crescenzi è un difensore centrale venticinquenne di 185 cm. che è nato classicisticamente nelle giovanili della Lazio, dove è stato anche capitano della Primavera e ha avuto una presenza in Under 20. La società capitolina aveva grandi aspettative su di lui, ma il ragazzo si è un po’ perso per strada, girovagando tra Nocerina, Siena, Reggina e Arezzo, per trovare infine una certa continuità a Pisa, con cui ha collezionato 28 presenze e 1 gol. Lo descrivono come un difensore arcigno, che può giocare indifferentemente con la difesa a 3 o a 4 ma che è limitato da una certa facilità agli infortuni e da due piedi non proprio eccelsi.