Il punto di Alberto Belloni: "Tifosi, l'ascia di guerra non si seppellisce"

Facciamo un passo indietro. Ovviamente il risentimento dei tifosi affonda le sue radici nella fresca retrocessione in Terza Serie. I sostenitori biancorossi vengono da più di 10 anni di cocenti delusioni e quando Marco Franchetto (per la verità con l’obiettivo di lodare la gente berica, non certo di sbeffeggiarla) ha parlato di “pubblico come elemento che c’è e ci sarà sempre”, molti, soprattutto in Curva, si sono sentiti offesi. La reazione è stata immediata: “Dopo tante prese in giro, noi non siamo disposti più a firmare cambiali in bianco a nessuno. Ci facciano vedere la squadra di quest’anno e solo poi penseremo se fare o no l’abbonamento.”

A questo primo aspetto se ne lega un altro, forse addirittura più importante: i tifosi chiedono una netta discontinuità tra la gestione Pastorelli, responsabile del disastro sportivo e quella entrante di Boreas.Discontinuità vol dire soprattutto chiusura nei confronti di coloro che hanno riportato all’inferno il Lane. Ecco dunque il senso del comunicato emesso stamattina dal Gruppo Prime Uve e che trova il consenso di buona parte della Curva Sud.

Ne pubblichiamo un estratto, virgolettato.

