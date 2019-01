LR Vicenza - Feralpi Salò in attesa di Bittante

Luca Bittante è nato a Pove del Grappa 25 anni fa. Cresciuto calcisticamente prima nel Vicenza e poi nel Bassano, grazie a Pantaleo Corvino approda alle giovanili della Fiorentina. La sua carriera da professionista si divide poi tra Avellino (serie B), Empoli (serie A), Cagliari (serie A), Salernitana (serie B) e Carpi (serie B), ma dopo le tre buone stagioni in terra irpina si esprime un po’ a singhiozzo, complice qualche problema fisico. Da ricordare per lui un interessamento del Nottingham Forest, due o tre anni fa.

Terzino dalle spiccate doti fisiche e balistiche nonché dotato di piedi buoni, Bittante si adegua bene alla fase difensiva ma non disdegna le incursioni in area avversaria, anche se non vede granchè la porta (solo una rete nel sacco nelle ultime 6 stagioni). Destro naturale, lo danno però in grado di esprimersi anche a sinistra. Ma qui mi vengono in mente le parole del grande professor Scoglio (“Se un giocatore mi dice che può giocare sia a destra che a sinistra, lo mando subito in tribuna”). In realtà sulla fascia mancina (che interessa particolarmente al Lane) Luca ha giocato solo a tratti. Il terzino bassanese, in carriera, oltre all’azzurro dell’Empoli ha indossato pure quello della Nazionale. L’esordio risale al 19 maggio 2011, quando assaggiò l’Italia Under 18 di mister Evani. Tra il 2013 ed il 2015 ha vestito in 4 occasioni anche la maglia della Nazionale B allenata da Piscedda. Nel novembre 2015, infine, è sceso in campo con l’Under 20.

In biancorosso potrebbe arrivare attraverso un giro più complicato di giocatori, oppure direttamente in contanti, con l’Empoli disposto a pagare una parte dell’oneroso ingaggio, ma di mezzo c’è l’interessamento del Cosenza, terzo incomodo.

In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi su un interminabile mercato (che chiuderà i battenti giovedì) batte alle porte l’incontro di oggi tra il Vicenza e il Feralpi Salò. I Leoni del Lago, dopo tre avversari modesti (che però hanno fatto soffrire Serena & C.) costituiscono oggi un confronto di rango, anche perché su un tessuto già buono, hanno recentemente inserito alcuni elementi di un certo peso (come Guidetti, Maiorino e Contessa). Se la squadra ne sia uscita rinforzata o indebolita, dopo la rinuncia a Guerra e a Martin, lo dirà il green del Menti. Per parte sua il Lane recupera i due centrocampisti che hanno scontato la squalifica, cioè Salvi e Nicolò Bianchi, con l’annuncio che Arma partirà dal primo minuto. Le due contendenti si affronteranno probabilmente con schieramento speculare, cioè 4/3/2/1. Inizio alle ore 19, agli ordini del signor Maranesi di Ciampino.