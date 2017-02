Calciomercato Vicenza, attaccanti cercasi: salta anche Emeghara

Non era proprio destino che Innocent Emeghara, classe '89, nigeriano naturalizzato svizzero, vestisse la maglia biancorossa. Difficili ma superabili le trattative sul contratto, il Vicenza ha fermato l'operazione di fronte all'esito poco confortante delle visite mediche di rito.

Tramonta quindi un'altra ipotesi suggestiva dopo quella relativa ad un altro svincolato straniero, il francesce naturalizzato marocchino, Marouane Chamakh. Rimane in lizza il rumeno George Tucudean, ma il tempo stringe per un attacco in piena emergenza.