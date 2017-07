Calciomercato Vicenza, arrivi e partenze: aggiornamenti

Nonostante l'afa delle ultime settimane, è nebbia fitta sul Vicenza 2017-18. A partire dalla mancata ufficializzazione sui nuovi direttore sportivo Moreno Zocchi e mister Alberto Colombo, fino alla partenza per il ritiro, venerdì mattina, praticamente alla chetichella. Di certo c'è che il ruolo di preparatore atletico è ancora vacante.



Una situazione che sta scatenando non solo la consueta ridda incontrollata di voci di mercato ma anche la feroce ironia dei tifosi, come testimoniano alcuni meme circolanti sui social.



Rimanendo ai fatti, la società sta lavorando alle rescissioni di Zaccardo e Giacomelli (che è comunque partito per il ritiro, con Bianchi e Barbosa), oltre a quelle avvenute a inzio di calciomercato. Probabili prossime partenze D'Elia direzione Perugia e Zivkov al Padova.



In possibile arrivo il portiere Alex Valentini dallo Spezia, mentre si tratta per Luca Milesi, Modena, centrale difensivo, e Alessandro Malomo dal Venezia. Proseguono per trattative per Francesco Stanco, Modena.