L.R. Vicenza, la presentazione di Andrea De Falco: la diretta

De Falco, centrocampista classe ’86, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Matera collezionando 28 presenze e una rete. In precedenza per lui 225 presenze in Serie B con le maglie di Benevento, Juve Stabia, Bari, Sassuolo, Ancona e Pescara e 7 in Serie A con l’Ancona. Con la maglia del Benevento ha ottenuto la doppia promozione, compiendo la scalata dalla Serie C alla Serie A.