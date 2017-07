Calciomercato Vicenza, ufficiale il ritorno di Salifu

A volte ritornano, magari dopo lunghi giri. E' il caso di Amidu Salifu, centrocampista ghanese della Fiorentina, classe 1992.

Correva infatti la stagione 2010-11 quando il Vicenza lo fece esordire nel vittorioso derby contro il Padova al Menti (2-1 il 20 novembre 2010). Il giocatore fu venduto dalla società di via Schio alla Fiorentina nel gennaio 2011 prima in compartecipazione e poi a titolo definitivo in estate. All'epoca una boccata di ossigeno per le casse del Vicenza già allora in vendita (ricordate Angelo Massone?).

In viola Salifu ha collezionato 15 presenze in serie A, quindi dal 2012 a oggi un tour tra Catania, Modena, Perugia, Brescia fino all'ultima stagione in prestito al Mantova in Lega Pro. Il suo contratto lo lega alla Fiorentina per un altro anno.

Il centrocampista si è sottoposto mercoledì mattina alle visite mediche e nel pomeriggio è salito a Roana per unirsi all'allenamento delle 17.