Calciomercato: il giallo Cascione, Traiano, Brighenti e gli altri

Ancora due/tre caselle da riempire nell’organico di Colella, in un calciomercato che però è ancora lungi dall’essere agli sgoccioli.

L'attacco

La prima scelta di Seeber per l’attacco sembrerebbe restare Andrea Brighenti della Cremonese, classe 1987, nome già rimbalzato più volte nelle ultime settimane. Veronese di Brenzone, nato calcisticamente prima nella Virtus Vecomp e poi nella Sambonifacese, ha sfondato come giocatore nelle file dei grigiorossi, dove in 4 anni si è rivelato attaccante molto prolifico (65 centri in 163 partite). E’ cugino di Nicolò, volto notissimo in casa berica, attualmente al Frosinone. L'altro è Dario Sottovia.

Chi sono