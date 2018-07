Calciomercato L.R. Vicenza, manca il top player: il punto di Alberto Belloni

Le ultime mosse ufficiali di mercato e i vari abboccamenti che le hanno precedute consentono di avere le idee più chiare non solo sul tipo di giocatori che stanno nel mirino di Seeber ma soprattutto sull’impostazione tattica che Colella intende dare alla squadra.

Cominciamo dal centrocampo

L’uomo già individuato dalla dirigenza biancorossa aveva un nome e un cognome: Emmanuel Cascione. La successiva indisponibilità dell’ex cesenate costringe ora il DS a continuare la caccia, ma l’elenco di altri candidati nella sua lista della spesa delinea chiaramente il tipo di giocatore che la società sta cercando. Non un regista classico e nemmeno una mezzala fantasiosa, ma un playmaker basso, in grado di prendere in mano le redini del gioco davanti alla difesa nella fase di possesso palla.

Ricordiamo tutti il Lane dell’anno scorso e il “peccato originale” che Colombo (e i suoi successori) non è mai riuscito a sanare. Romizi era un buon incontrista ma non aveva né il passo né il talento per accendere la luce nelle ripartenze. Ne usciva una squadra lenta, prevedibile, che si impantanava in troppi tocchi laterali o retropassaggi. Senza capacità di verticalizzate rapidamente il gioco, o si rimedia con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, oppure ci si affida alle iniziative isolate degli esterni di difesa sulle corsie laterali.

Quel che il nuovo allenatore vuole, invece, è un elemento esperto e tecnicamente dotato, capace di prendere su di sé la responsabilità di avviare l’azione senza dar tempo agli avversari di schierarsi e chiudere tutti i varchi. E questo soprattutto quando è il Vicenza a tenere in mano il pallino del gioco.

L'attacco