Calciomercato L.R. Vicenza: il punto di Alberto Belloni

Senza troppo clamore, ma al solito con le idee chiare, Werner Seeber sta lavorando al perfezionamento dell’organico targato 2018/2019. Ben pochi saranno, com’è noto, i superstiti della rosa biancorossa dello scorso anno.

Tra i papabili, quattro difensori (Valentini, Bianchi, Giraudo e Malomo), un centrocampista avanzato (Giacomelli) e nessuna punta, segno che Moreno Zocchi (ora in odore di Cesena, per la serie piazze disastrate d’Italia) aveva scelto bene nel settore difesa, mentre si sono rivelate assai meno convincenti le opzioni dalla cintola in su. Molto difficile che questi cinque possano arrivare tutti, comunque.

Ecco la situazione