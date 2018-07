Calciomercato Vicenza: per la difesa si pensa a Matthias Solerio

Un altro tassello indispensabile per completare la rosa del Lane riguarda un esterno difensivo di fascia sinistra, dove l’orniamo ha attualmente in forza il solo StevanL’ex. Seeber ha inserito questo rinforzo nella sua lista della spesa, individuando da tempo come opzione preferita quella di Matthias Solerio. Ma l’ex terzino dell’Albinoleffe non è un obiettivo facile da raggiungere.

Chi è

Ventiseienne, nato come attaccante nel Busseto ma formatosi calcisticamente in sei anni di permanenza all’Giana Erminio (proprietaria del cartellino fino al giugno 2018), ha avuto ultimamente due brevi esperienze ad Avellino e Reggina per approdare infine in terra bergamasca. Tra le sue caratteristiche migliori ci sono la costanza nella spinta e la grande resistenza fisica.

E’ nato laterale di difesa ma all’occorrenza ha saputo fare anche il centrale. Si tratta comunque di un elemento molto duttile, che può giocare in una difesa a quattro ma ha interpretato il ruolo anche in uno schieramento a tre e persino come esterno in un centrocampo cinque.

Portato naturalmente alle scorribande in attacco, sta progressivamente migliorando nella fase difensiva. In queste settimane è stato uno degli oggetti di mercato: ultimamente l’hanno rincorso Triestina e Sambenedettese ma la corte dei Rosso potrebbe tentarlo. Sarà lui il prossimo colpo del LR Vicenza Virtus? L'annuncio potrebbe essere vicinissimo...