Vicenza, Ripartiamo? Prima soldi, poi cammello...

Il mercato calcistico è una “neverending story” che mai come quest’anno avvince i tifosi del Lane. Dall’esito della tornata di compravendite (atteso per il 31 agosto o addirittura 1 settembre) dipende l’atteggiamento di grossa parte del pubblico, deciso a non sottoscrivere tessere finchè non avrà capito se la rosa messa a disposizione di mister Colombo è competitiva e coerente con il progetto triennale di Boreas. Della serie: “Prima soldi e poi cammello” oppure, parafrasando “Prima squadra poi abbonamento”. Proviamo intanto a verificare assieme la situazione, per ipotizzare quali e quante pedine manchino per un assetto di squadra vicino al completo.

PORTIERI: con VALENTINI, Fortunato e Costa, il Vicenza 2017/2018 potrebbe anche essere al completo. A POSTO COSI’

DIFENSORE di FASCIA SINISTRA: GIRAUDO e Beruatto (quando arriverà) coprono a sufficienza il ruolo. A POSTO COSI’

CENTRALI di DIFESA: MILESI e CRESCENZI dovrebbero essere la prima scelta, con Barbosa, Magri e Malomo pronti in caso di necessità. A POSTO COSI’

DIFENSORE di FASCIA DESTRA: il posto spetta di diritto a BIANCHI, che però attualmente è l’unico veramente di ruolo. In caso di necessità si potrebbe adattare Viola, ma è chiaro che qualcosa si deve aggiungere. SERVE UN TASSELLO



CENTROCAMPISTA BASSO: nel ruolo di centromediano metodista SCIACCA ha talento e visione di gioco per recitare la parte da protagonista. In alternativa anche Alimi ha dimostrato di poter agire in quella zona di campo, come pure si potrebbero adattare il giovane Bangu e l’altro baby della nidiata Juve, cioè Touré, se mai arriverà. A POSTO COSI’