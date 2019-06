Calciomercato: tre difensori e un attaccante in taccuino

Dai rumors di mercato arrivano indiscrezioni circa un interesse del Vicenza per due forti difensori.

Difesa

Si tratterebbe di Vedran Celjak, esterno destro croato (si dice molto stimato da mister Di Carlo) che potrebbe all’occorrenza anche giocare centrale nel 4/3/3 o 4/3/1/2 preferito dal mister. Il ventisettenne ex Sambenedettese (dove ha disputato nell’ultima stagione 19 gare) è alto 187 cm.

Circa l’altro elemento sotto osservazione, si tratterebbe del trentunenne Magnus Troest, danese, reduce da un’ottimo campionato nella Juve Stabia, 190 cm di statura, che il neo tecnico berico ha apprezzato al Novara nel 2017/2018. In entrambi i casi sono elementi che sanno farsi valere sui palloni aerei e che andrebbero quindi a colmare una lacuna della difesa berica, la quale nel torneo appena concluso ha avuto difficoltà sui traversoni e sulle palle da fermo.

Un altro giocatore sembrerebbe poter essere utile alla retroguardia del Lane ed è molto conosciuto nell’ambiente biancorosso. Si tratta di Filippo Capitanio, proveniente proprio dal settore giovanile di via Schio. Pur in assenza di conferme su contatti con il Vicenza, il profilo dello stopper ventottenne ex Avellino (ultime esperienze per lui anche a Santarcangelo, Teramo e Ravenna) si adatterebbe bene alle esigenze di SuperMimmo e probabilmente tornerebbe volentieri dalle parti di casa.

Attacco

Stesso discorso per Piero Maritato, attaccante trentenne ex Reggina, il quale ha superato completamente il problema ai legamenti e farebbe carte false per indossare nuovamente la maglia biancorossa con cui fece faville ai tempi di Giò Lopez. Magallini sa che non costa molto ed è carico di voglia di riscatto. Potrebbe essere una buona soluzione come seconda o terza punta in un Lane che, come ripetuto più volte durante la presentazione del nuovo allenatore, darà molta importanza alle motivazioni personali..