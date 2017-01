Calciomercato: De Luca a Vicenza, trattative con il Sassuolo per Vita e Orlando

Manca solo l'ufficialità all'arrivo in prestito dall'Atalanta, via Bari, dell'attaccante Giuseppe De Luca, con Raicevic che ha firmato per i pugliesi. Acquisito il diritto di riscatto di Alessio Vita dal Sassuolo che vuole Orlando