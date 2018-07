Calciomercato, ufficiale: Stefano Giacomelli al L.R. Vicenza

La società L.R. Vicenza Virtus comunica di aver sottoscritto un accordo con il calciatore Stefano Giacomelli, sino al 30 giugno 2020.



In biancorosso dalla stagione 2012/2013, ha indossato la fascia di capitano nelle ultime due stagioni, registrando in totale 184 presenze in campionato tra Serie B e Lega Pro con la maglia del Vicenza, con 19 reti siglate e 15 assist.

Bentornato Jack!