L.R. Vicenza Virtus comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Davide Bianchi, sino al 30 giugno 2020.

Bianchi, terzino destro classe ’96, nella passata stagione è sceso in campo in 23 occasioni con la maglia del Vicenza.

In precedenza per lui anche 15 presenze in Serie B con i biancorossi.