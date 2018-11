Calciomercato: Pippo Lora al Monza

Cominciano i primi passi del calciomercato di gennaio. Questo il comunicato del nuovo club di Silvio Berlusconi:

Il Monza 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Filippo Lora (centrocampista – nato a Valdagno il 21/11/1993). Cresciuto nel Settore Giovanile dell’A.C. Milan, ha poi indossato la maglia del Cittadella per 5 stagioni (4 in serie B e 1 in serie C). Lora ha sottoscritto con il Club biancorosso un contratto biennale, si sta già allenando agli ordini di Mister Brocchi e potrà scendere in campo da gennaio.