Calciomercato LR Vicenza: volti nuovi in difesa, Arma per l'attacco e attesa per De Falco

Ultimi sussulti di mercato e tre/quattro tasselli da definire per il nuovo Lane. Cominciamo con Pasqualoni.

Chi è Federico Pasqualoni

Per rinforzare la retroguardia la scelta sembra essere orientata proprio verso questo giovane difensore romano. Pur avendo solo 21 anni, ha assaggiato palcoscenici importanti come Roma e Lazio (finendo successivamente a Novara e Cosenza). Gioca da centrale ma nelle giovanili è nato terzino sinistro I suoi 187 cm. di statura dovrebbero assicurare al pacchetto arretrato del Lane quei centimetri che servono per migliorare la copertura sui cross dalle fasce. Bravo nel gioco aereo (il suo pezzo forte è inserirsi in area sui calci piazzati) è dotato anche di discreta tecnica nell’impostazione. Il suo limite è fisico: in carriera è incorso in tre gravi incidenti ai crociati in entrambe le gambe. Ora il peggio sembra essere passato e il Vicenza è disposto a dargli una chance importante.

La vera scommessa di Seeber, tuttavia, potrebbe essere il giovane interista Matteo Rover.

Chi è Matteo Rover

Appena diciottenne, di Motta di Livenza, si è formato calcisticamente nella Primavera dell’Inter. Si tratta di una mezzala e più precisamente di un esterno destro di grande corsa, velocità e resistenza. Destro di piede, sa andare efficacemente in progressione e tagliare verso il centro in cerca di gloria. E’ infatti in possesso di un buon tiro dalla media-lunga distanza, che effettua con notevole efficacia balistica. Un ragazzo di eccellenti prospettive, dunque, ma che non è certo il regista di cui si era vociferato di recente. Diciamo che potrebbe costituire una valida alternativa a Curcio, nel caso si voglia utilizzare l’ex Arzachena in posizione più centrale.

Il centrocampo

Per la bacchetta di direttore d’orchestra si attende che Benevento e De Falco smettano di bisticciare per la buonuscita. L’accordo economico biennale tra il Vicenza e il giocatore c’è già ma senza l’accomodamento tra le parti, la trattativa resta in stallo. C’è da sperare che all’approssimarsi della dead line si trovi la soluzione dell’ultimo minuto, perché al Lane le geometrie del centrocampista marchigiano andrebbero proprio a fagiolo.

Il ritorno di Rachid Arma