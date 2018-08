Calciomercato LR Vicenza: ufficiale De Falco dal Benevento

"La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Benevento Calcio, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea De Falco. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2020.

De Falco, centrocampista classe ’86, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Matera collezionando 28 presenze e una rete. In precedenza per lui 225 presenze in Serie B con le maglie di Benevento, Juve Stabia, Bari, Sassuolo, Ancona e Pescara e 7 in Serie A con l’Ancona. Con la maglia del Benevento ha ottenuto la doppia promozione, compiendo la scalata dalla Serie C alla Serie A.