Calciomercato L.R. Vicenza: Marchi oggetto del desiderio, forse sì per Giacomelli

C'è il nome di Alessandro Marchi nella prima pagina nel taccuino del ds del L.R. Vicenza, Werner Seeber, e non da poco. Il centrocampista era da un paio di stagioni l'obiettivo, mai centrato, del Virtus Bassano.

Chi è

Nato a Urbino, classe '89, è il classico "metodista", tessitore delle trame di gioco per portare gli attaccanti alla rete. Una carriera da vagabondo, tra la C e la B, con l'approdo alla Samb dal Livorno nel gennaio di quest anno.

Il "ritorno" di Giacomelli

Tra gli uomini di Colella che, con ogni probabilità, partiranno per il ritiro ad Asiago il 17 luglio, potrebbe esserci anche capitan Jack, attualmente svincolato. Il fantasista, con alle spalle 5 stagioni in biancorosso, potrebbe far comodo nell'origanico dell'ex Bassano.