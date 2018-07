Calciomercato L.R. VIcenza ufficale: Matthias Solerio

“La società L.R. Vicenza Virtus comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’U.S. Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive di Matthias Solerio. Il calciatore ha sottoscritto un accordo siano al 30 giugno 2020.

Solerio, terzino sinistro classe ’92, nella scorsa stagione ha indossato dapprima la maglia della Reggina e successivamente quella dell’Albinoleffe per un totale di 30 presenze in campionato e 1 assist. In passato ha vestito le maglie dell’Avellino in Serie B e della Giana Erminio in Serie C”.