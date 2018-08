Calciomercato LR Vicenza, occhi sui lupi Paghera e l'ex Moretti

Si fanno sempre più forti le voci di mercato sull'assalto dell'L.R. Vicenza a due gocatori dell'Avellino che, l'altro non ha ottenuto l'idoneità per l'iscrizione alla Serie B.

Federico Moretti non ha bisogno di presentazioni a Vicenza. Protagonista della grande stagione di mister Marino ha trafitto il cuore dei tifosi biancorossi con le due frecce scoccate nella porta del Bologna al Dall'Ara, il 27 febbraio 2015 davanti a duemila vicentini in delirio totale. Meno brillante il suo girone di ritorno dell'anno successivo, quando tornò in prestito dal Latina. Moretti è la carica di fantasia e di "follia" che manca al centrocampo di mister Colella ma il punto di accordo tra domanda e offerta sembra lontano. Chissà...

L'altra opzione per il centrocampo, sempre da Avellino, è Fabrizio Paghera. Classe 91, è un centrocampista mediano puro. Cresciuto nel Brescia, con cui ha esordito nei Professionisti, che ha collezionato 178 presenze in Serie B, l'ultimo anno tra Avellino e Pro Vercelli. Anche nel suo caso, si tratterebbe di un vero lusso per la categoria e la trattativa non è semplice.