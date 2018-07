Calciomercato L.R. VIcenza: i bomber

Altri due nomi nei rumors per l’attacco del LR Vicenza Virtus. Mauro Bollino, l’anno passato in C alla Sicula Leonzio, dove ha messo a segno 10 reti in 32 gare.

Attenzione, però, il ventiquattrenne palermitano non è un vero bomber ma una seconda punta dotata di un certa confidenza col gol. Gioca preferibilmente vicino ad un attaccante d’area, partendo preferibilmente da destra. E’ esploso da poco, visto che in precedenza era andato a segno solo sette volte nelle precedenti esperienze a Paganese, Taranto, Andria, Foggia e Pisa.

Raicevic