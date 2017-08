Calciomercato, Kone dal Bassano al Toro

"Un'altra grande opportunità offerta ad un ragazzo del nostro vivaio". Così il Bassano Virtus attraverso il suo sito ufficiale comunica la cessione in prestito con diritto di riscatto al Torino dell'attaccante Christopher Kone, classe 2001 cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Kone, attaccante con il vizio del goal, dopo aver realizzato 21 reti in campionato con i Giovanissimi Nazionali giallorossi, era andato nella scorsa stagione sportiva in prestito all'Inter, prima di approdare in granata dove è stato voluto fortemente dalla dirigenza della società del presidente Urbano Cairo".

Molto soddisfatto dell'operazione il responsabile del settore giovanile bassanese Michele Nicolin: "Sono felice dell'esperienza che andrà a vivere Kone in terra piemontese. La società granata sta facendo un grande lavoro nel settore giovanile e noi prima di Kone abbiamo potuto tastare questa realtà con la cessione al Torino di Davide Munari. Mi auguro che anche Christopher, come Davide, possa vivere una esperienza sportiva ed umana di grande crescita".