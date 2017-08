Calciomercato, il punto di Alberto Belloni sul match Perez-Maritato

Con un occhio sugli gli avversari che apriranno l’avventura del Lane, eccovi qualche altro aggiornamento sulla situazione di mercato.



La prima notizia riguarda Sciacca, che il Vicenza ha deciso di congedare dopo il suo periodo in prova. Speriamo che questa scelta sia avvenuta per motivi fisico/sanitari, nel qual caso vanno alzate le mani, accettando il verdetto (anche perché troppi sono stati recentemente i contratti firmati con giocatori rotti o in procinto di rompersi).



Se invece le ragioni dovessero essere state di ordine tecnico o anagrafico, avanzo le mie perplessità, in quanto resto convinto si trattasse dell’unico elemento dell’attuale rosa a poter vestire i panni di autentico costruttore di gioco: per talento, esperienza e senso della posizione. In ogni caso, è giusto salutare un giocatore che ha almeno a provato a rivestire la maglia biancorossa. Grazie, Fabio…



Quanto alla telenovela della seconda punta, nell’ambiente dei procuratori corre voce che dopo l’incontro iniziale