Il punto di Alberto Belloni: Colombo a Zemanlandia?

Anche se la fisionomia della squadra è davvero ben lungi dall’essere quella che uscirà dall’esaurirsi dell’interminabile mercato calcistico, qualcosa si può già dire sulla formazione che Moreno Zocchi sta costruendo per Alberto Colombo. Il neo allenatore berico ha utilizzato nella sua carriera diversi moduli, per esempio schierando in campo il 3/5/2, ma la disposizione che sembra prediligere da sempre è un 4/3/3, per quanto assai più prudente del classico modello zemaniano. Possiamo dunque immaginare, giusto per amor di discussione, una prima radiografia della rosa attualmente a disposizione.

Il ruolo di portiere è saldamente nelle mani di VALENTINI, con Fortunato a fargli da secondo. Dei tre centrali, due sono già presenti (MALOMO e MILESI, mentre per il terzo posto è disponibile in questo momento solo il giovane BARBOSA, visto che Esposito è già andato e Bogdan ha le valige in mano).



Quanto al quintetto di centrocampo, può contare a destra su BIANCHI e a sinistra su BERUATTO (quando il baby arriverà dal ritiro della Juve), con in cabina di regìa il secondo giovane delle nidiate bianconere, cioè TOURE (che qualcuno in casa della Vecchia Signora ha addirittura preconizzato come l’erede di Paul Pogba), e un altro interessante baby, di scuola gigliata, Andy BANGU, con a rinforzo Sciacca, momentaneamente accettato in prova.



Per l’attacco il Lane si è sin qui coperto a destra con l’arrivo di DE GIORGIO e a sinistra con un altro “senatore” in prova, cioè BRUNO ANDRADE. Ancora al palo, infine, il discorso gol, dove Colombo può contare solo su FERCHICHI, il quale però è più una mezza punta che un vero bomber.



Due parole, per concludere, sulle voci di mercato più recenti.

