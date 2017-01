Calciomercato di gennaio: gli obiettivi del Vicenza

1 / 4

continua →

Mister Paolo Bisoli, al termine dell'ultima partita del girone di ritorno (0-0 a La Spezia) è stato molto chiaro: quello che serve per raggiungere l'obiettivo salvezza con una certa tranquillità è un riforzo per reparto. Il presidente Alfredo Pastorelli aveva già promesso, prima di Natale, che la società avrebbe fatto gli sfrozi possibili per accontentarlo: ecco quali sono i nomi circolati alla vigilia dell'apertura delle trattative.