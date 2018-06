Calciomercato del nuovo Vicenza: la lista di Alberto Belloni

Notizie ufficiali sul Vicenza - "come si chiamerà" ne arrivano col contagocce e dei “rumors” si sa, c’è poco da fidarsi, specie a pallone fermo.

Tuttavia, ora che la Lanenovela sembra quasi terminata, almeno sul piano procedurale, inizia a crescere nei tifosi biancorossi la legittima curiosità di saperne qualcosa in più su obiettivi, programmi e mosse strategiche della nuova società.

Al centro delle prime distrazioni vacanziere, accanto alla copia della Settimana Enigmistica in spiaggia o del televisore acceso, seduti sul divano in mutande e birra gelata di fantozziana memoria, stanno soprattutto le chiacchierate al bar circa le possibili operazioni di mercato necessarie per una fisionomia definitiva della squadra generata dal trapianto pallonaro del Ponte degli Alpini sulla Basilica Palladiana.

Portiere e difesa

Servirà senz’altro un portiere e la scelta di Werner Seeber potrebbe partire dalla riconferma di Valentini, anche se nel ruolo ha attualmente maggiori possibilità Matteo Grandi.

La difesa del Bassano è stata, nel campionato appena concluso, una delle migliori del lotto, sicché è legittimo pensare che possa ancora costituire il blocco portante della nuova retroguardia, magari integrata con un paio di elementi: un altro centrale a sostenere Nicola Pasini, Bizzo e Bonetto (quotato qui il rientro di Malomo, che nella stagione scorsa ha fatto piuttosto bene e che verosimilmente farebbe fatica a trovare spazio nel suo Venezia) e un esterno di spinta a sostegno di Stevanin (si sa che c’è un certo interesse a trattare col Toro la conferma al prestito del giovanissimo Giraudo, pure lui sopravvissuto con le ossa sane alla recente debalcle berica. A destra agirebbe invece Andreoni, con Bortot di supporto.

Centrocampo

Anche il centrocampo giallorosso è uscito bene dal torneo 2017/18, soprattutto in fase di copertura: ragionevole che ci siano molte conferme tra Zonta, Laurenti, Bianchi e Salvi. Sarebbe però utile l’integrazione con un elemento di classe superiore, un giocatore in grado di interpretare alla grande la doppia fase (e anche qui sappiamo quanto il Vicenza di Colombo/Lerda/Zanini abbia pagato pesantemente l’assenza di un vero regista). Il colpo di mercato, là in mezzo, sarebbe poter confermare Federico Proia, che però difficilmente lo Spezia, proprietario del cartellino, mollerà a via Schio.

Attacco