Calciomercato Bassano, due colpi: Salvi e Diop

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juve Stabia il giocatore Stefano Salvi.

Salvi, centrocampista classe '87, nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con la Juve Stabia. In precedenza per lui tre stagioni al Lecce con 69 presenze in campionato e 4 reti siglate. In passato ha vestito anche le maglie di Sorrento, Treviso, Sanremese e Como in Lega Pro.

Sempre nella giornata di giovedì il Bassano ha acquisito, a titolo temporaneo dal Torino FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abou Diop.



Diop, attaccante classe ’93, nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti con le maglie di Modena e Viterbese. In precedenza per lui esperienze importanti in Serie A con il Torino, in Serie B con Juve Stabia, Crotone e Ternana, in Lega Pro con Lecce e Matera.