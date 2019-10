Lr Vicenza - Reggiana: Mimmo chiede attenzione

Consueta conferenza stampa del sabato per Mimmo Di Carlo, alla vigilia del big match Vicenza-Reggiana.

Secondo il tecnico biancorossi gli avversari di domani sono la squadra più in forma del momento, l’unica sin qui imbattuta. Si tratta di una partita, ha precisato il tecnico, che in settimana abbiamo preparato con cura e in noi c’è tanta voglia di riscatto dopo il passo falso di Piacenza.

“Si tratta – ha continuato – di alzare la soglia dell’attenzione, in quanto la nostra sconfitta è maturata quando non abbiamo avuto percezione dei rischi che potevamo correre. Mi aspetto dunque un Vicenza concentratissimo che riprende a far bene come abbiamo sempre fatto in questo campionato. Il loro punto di forza è la compattezza tra i vari reparti ma noi saremo davanti alla nostra gente e ci teniamo a fare bella figura. Ci vorrà tanta corsa e tanto cervello. Per quanto riguarda l’infermeria, out Barlocco e Zarpellon mentre devo valutare le condizioni di Saraniti.”

La Regia si presenterà al Menti forte della bella vittoria casalinga contro la Triestina, ma dovrà probabilmente fare ancora a meno della coppia di punte titolari, alle prese con problemi fisici. Le due tifoserie, gemellate, si stanno predisponendo ad una grande festa di amicizia, che culminerà nel terzo tempo a fine match. E’ prevedibile il pubblico delle grandi occasioni.

LR VICENZA - REGGIANA: I CONVOCATI

Probabile formazione biancorossa: Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero, Rigoni, Pontisso (Cinelli), Vandeputte, Giacomelli, Guerra (Saraniti) Marotta. Inizio previsto ore 17.30.